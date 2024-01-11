За словами командувача Військово-морськими силами України віцеадмірала Олексія Неїжпапи, російські кораблі - це законна ціль для наших військових.

Наразі є інформація, що російські окупанти будують в Абхазії новий пункт базування свого флоту. Це пов'язано з тим, що Новоросійськ - не найприємніший порт для базування через погодні умови, тоді як Крим стає все небезпечнішим.

"Це не зовсім база, а пункт базування, скоріше всього, для розосередження корабельного складу. Тому що не можна тримати весь флот на одній базі. Тим більше Новоросійськ не дуже приємний порт для базування через погодні умови, особливо взимку. Севастополь – дуже закрита бухта. Вона дуже географічно вдала для стоянки кораблів. Вона захищена від усіх вітрів, крім західного. Дуже символічно, до речі", - сказав в інтерв'ю "УП" командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами, в Новоросійську є дуже неприємні вітри, називаються бора. Цей сильний вітер приходить з кавказьких гір і робить стоянку кораблів у цьому порту дуже небезпечними.

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"Крім того в Новоросійську самі по собі небезпечні заходи в порт, і тому за певної погоди командиру корабля треба мати неабиякі здібності, просто щоб забезпечити навігаційну безпеку. Я не кажу про плавання чи там бойове застосування, у цьому порту незручно просто стояти кораблям. Тому, звісно, це проблема для Росії, яку вони зараз хочуть якось вирішити",- пояснив Неїжпапа.

Він додав, що російський флот не буде у безпеці в Абхазії. Як наголосив віцеадмірал, для українських військових будь-який корабель, який несе Андріївський прапор Військово-морського флоту Росії, є законною ціллю у будь-якому місці світового океану.

Війна в Україні - російський флот

Наприкінці грудня 2023 року міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що за чотири місяці ЗСУ ліквідували 20% російського Чорноморського флоту.

За даними ГУР, вже декілька місяців загарбники займаються передислокацією інфраструктури Чорноморського флоту та інших об'єктів з Криму до Новоросійська.

Військовий експерт Роман Світан назвав звільнення Криму головним завданням Сил оборони України на 2024 рік. За словами експерта, звільнення Криму вже почалося, і це спостерігається щодо дій українських сил.

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