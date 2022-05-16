Місцевим жителям обіцяють компенсацію в обмін на вказівки, що їхні будинки зруйнувала українська армія.

Росія готує найбільше підроблення "свідчень свідків" про те, що Маріуполь був знищений українськими військовими. Загарбники не приймають заявки на компенсацію за зруйноване житло без вказівки, що воно "було знищено українськими військовими". У результаті неправдиві свідчення будуть підготовлені у письмовій формі самими місцевими жителями, які залишилися в місті.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та / або втрату члена сім'ї. За житло – 500 тисяч рублів (орієнтовно 6 тисяч доларів США), за загиблого члена сім'ї – 3 мільйони рублів (орієнтовно 33 тисяч доларів США)", – зазначив він.

За даними Андрющенка, реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи № 9:

"При поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці повинні обов'язково зазначити, що майно "було знищено українськими військовими", а близькі "вбиті українською армією". У разі відсутності / відмови такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведена не буде. Враховуючи психологічний тиск та стан інформаційної блокади, маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками".

"У підсумку Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових "свідчень" про "звірства української армії". Які повинні використовуватися для впливу на міжнародну думку, в т.ч. з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС", – додав Андрющенко.

Він зазначив, що в реальності проведення подібної компенсації неможливе: "Тільки на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія повинна витратити не менше 2,5 мільярда доларів США. Люди повинні розуміти, що цього не буде зроблено ніколи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни поспішно розбирають завали знищеного ними пологового будинку у Маріуполі.

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