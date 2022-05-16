Дитяча лікарня разом з пологовим, де перебували вагітні жінки, була обстріляна артилерією російських військ 9 березня

Російські окупанти почали активно розчищати завали розбомбленої ними у березні дитячої лікарні у Маріуполі.

Про це у Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Тепер російське МЧС прискореними темпами "зачищає". Дивно, але план розчистки завалів цілком співпадає з місцями найбільшого руйнування та показового цинізму російської армії. Драмтеатр. Проспект Миру. Тепер раптом лікарня", - написав він.

На опублікованому відео видно вантажівки з російськими триколорами, припарковані неподалік завалів біля одного з корпусів лікарні, екскаватори і рятувальників, імовірно, російського МНС.

Дитяча лікарня разом з пологовим, де перебували вагітні жінки, була обстріляна артилерією російських військ 9 березня. Внаслідок чого поранено 17 осіб.

Вчинок окупантів президент Володимир Зеленський назвав звірством, підсумувавши, що лице війни Росії "втрачає людяність".

Згодом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров підтвердив, що армія Росії свідомо атакувала дитячу лікарню. За логікою рашистів, там розмістили базу "Азова": "Цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном "Азов" й іншими радикалами, звідти вигнали усіх породіль, увесь медперсонал. Це була база ультрарадикального батальйону "Азов".

Фото постраждалих вагітних з місця події росіяни називали "фейком".

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 травня російські окупанти розчищали завали знищеного ними драмтеатру в Маріуполі. До залишків споруди навіть підтягнули вантажівки, імовірно, для трупів.

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