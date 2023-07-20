Росія вже встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

Білий дім попереджає, що Росія може розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши в них напади на цивільні судна в Чорному морі. Про це повідомляє Reuters.

Офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що влада США має інформацію про те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординовані зусилля, спрямовані на те, щоб виправдати будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі і покласти провину за ці напади на Україну", - сказав він.

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Він нагадав, що Росія погрожує атакувати будь-які судна, що прямують Чорним морем до портів України.

"Крім цих скоординованих дій в Чорному морі, ми вже спостерігали, що 18 і 19 липня Росія обстріляла українські експортні зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників. Це призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60000 тонн зерна", - додав Ходж.

Зрив "зернової угоди" Росією - деталі

Росія вийшла з "зернової угоди" в односторонньому порядку. Президент України Володимир Зеленський висловлювався за продовження експорту сільгосппродукції без участі Росії.

Після цього РФ атакувала портову інфраструктуру України, знищивши 60 тис. тонн зерна, які призначалися для відправки в Китай.

Пізніше Міноборони країни-терориста заявило, що з 20 липня всі судна в Чорному морі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

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