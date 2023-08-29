Диктатор повинен обрати, або продовжувати війну, або підвищувати добробут своїх громадян.

Росії вистачить грошей на фінансування війни ще року війни. Потім диктатору Володимиру Путіну доведеться важкий вибір між рівнем добробуту росіян та бойовими діями.

Як йдеться у матеріалі CNN, Путін підписав закон, згідно з яким на "національну оборону" в 2023 році передбачено 4,98 трильйона рублів (52 мільярди доларів). Але, згідно з урядовим документом, який проаналізувало агентство Reuters, цей прогноз був подвоєний до 9,7 трильйона рублів (101 мільярд доларів). Це майже втричі більше, ніж Росія витрачала на оборону 2021 року.

Фахівець із російської економіки в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень і безпеки Річард Конноллі припускає, що витрати РФ на війну у 2023 році набагато перевищать 100 мільярдів доларів. До повномасштабного вторгнення Росія зазвичай витрачала близько 3-4% свого річного валового внутрішнього продукту на оборону, але тепер це може бути десь між 8% і 10%.

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В доларовому еквіваленті на 2023 рік ця сума сягає до $300 млрд, стверджує старший науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки Яніс Клюге. Дефіцит бюджету Росії різко збільшився з початку війни, зокрема через зниження доходів від експорту нафти і газу на тлі санкцій та великі знижки для покупців, що залишилися.

Доходи нафтогазового сектора в січні-липні були на 41% нижчими, ніж за аналогічний період 2022 року. Це означає, що уряду доводиться позичати більше. Державний борг, який нині становить 14,9% ВВП, зростатиме.

"Ми збільшуватимемо наш борг, це безвихідна ситуація. Нам доведеться це зробити, тому що наша видаткова частина зростає", - заявила минулого місяця заступник міністра фінансів Ірина Окладнікова.

"Росія знаходиться в такому становищі, коли вона просто не може жити зі значно нижчою ціною на нафту. Макроекономічна стабільність залежить від того, чи залишаться ціни на нафту на поточному рівні", - сказав Ліам Піч із Capital Economics.

Позаштатний науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександра Прокопенко, сказала, що Росія, можливо, зможе фінансувати війну ще рік чи близько того, але якщо вона затягнеться й надалі, уряду доведеться зробити "важкий вибір".

"Компроміс полягатиме в тому, що їм потрібно буде підвищити податки або скоротити витрати на інфраструктуру, такі як будівництво доріг та підтримка мостів, тому що війна вимагатиме все більше і більше витрат", - сказала вона CNN.

Піч також схильний до такого прогнозу. На його переконання, найближчим часом Росії потрібно буде заткнути дефіцит бюджету і може підвищити податки на найбільш прибуткові сектори економіки, такі як банки та енергетичні компанії.

"Найбільші російські компанії все більше підпорядковуватимуться владі. Ціною постійної прихильності до військових цілей буде ослаблення перспектив зростання і рівня життя Росії", - сказав він.

Чи готовий Путін завершувати війну

Як повідомляв УНІІАН, Російська Федерація не може воювати, як раніше, і готується "здати назад". Саме тому були ліквідовані ватажки ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і Дмитро Уткін, а терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) узятий під варту. Таку думку озвучив правозахисник, засновник Gulagu.net Володимир Осечкін.

Осечкін водночас не береться стверджувати, що війна в Україні скоро закінчиться. Однак він упевнений, що в тому форматі, в якому вона велася Росією, вона далі тривати не може.

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