Заступник Генсека Альянсу закликав продовжувати допомагати Україні.

У Росії зараз недостатньо сил для нападу на Україну з території Придністров'я.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ході заходу, організованого мюнхенською конференцією безпеки в Берліні, пише Newsweek. На його думку, в Кремлі не відмовилися від планів захопити Одесу.

"Сьогодні у Росії не вистачає сил, щоб пройти через Придністров'я і оточити Україну з тилу - ось план, який ще є, потім взяти Одесу. Ми не бачимо, щоб у Росії були сили для цього. Але те, що вони намагаються зробити, це перешкоджати проєвропейському вектору Республіки Молдова. Вони намагаються розділити населення, яке вже розділене", - сказав він.

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Джоане зазначив, що у Росії немає ні наміру, ні можливості почати війну проти НАТО. "У неї достатньо проблем в Україні, і ми повинні допомогти Україні створити їм ще більше проблем. Ми повинні бути дуже обізнані і уникати ризику ескалації", - додав він.

Загроза наступу з боку Придністров'я

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Брюсселя розповів про плани Кремля захопити владу в Молдові.

У Молдові повідомили, що отримали таку інформацію від української розвідки і працюють над забезпеченням безпеки країни.

Вчора президент Молдови Майя Санду повідомила, що Росія хоче зробити держпереворот в країні, використовуючи протести "опозиції" із залученням людей з військовою підготовкою.

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