Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортні засоби, люди не постраждали.

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон й нищити інфраструктуру міста. Зокрема, 19 квітня російські загарбники обстріляли автобусний парк у Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Годину тому ворог вдарив по автобусному парку - пошкоджені транспортні засоби", - зазначив голова ОВА.

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При цьому Прокудін додав, що серед громадян постраждалих немає.

Війна в Україні - обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Херсонщині противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та безпілотників. Загинула одна людина, ще 10 - зазнали поранень.

Зокрема, внаслідок ранкового обстрілу центру Херсона 18 квітня загинула людина. Також було поранено сімох людей. Зазначалося, що російські окупанти ударили по району ринку.

А, наприклад, 13 квітня на Херсонщині від обстрілів загинули дві людини й дві дістали поранення. Крім того, ворог скинув авіабомбу на школу.

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