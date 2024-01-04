Українські захисники ліквідували чимало "очей Мордору".

На Харківщині за добу знищено три "ока Мордору" - так називають ворожий комплекс "Муром-М", завдяки чому зменшились розвідувальні можливості окупантів.

Про це повідомляється у Telegram Державної прикордонної служби. "Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" разом з побратимами із ЗСУ на Харківщині за допомогою FPV-дронів знищили три комплекси "Муром-М" за добу. Отож, можливості розвідувальних функцій ворога обмежено", - мовиться у повідомленні.

Цікаві новини про втрати ворога на 4 січня 2024 - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, окупанти широко використовують спостережні комплекси "Муром-М", які регулярно знищують Сили оборони України. Найчастіше про чергове знищення таких комплексів відеоспостереження повідомляють Сили оборони півдня.

"Муром-М" - це комплекс для дальнього візуального спостереження, що автономно вишукує живу силу та техніку.

Раніше військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що українські захисники мають значну перевагу над окупантами щодо кількості та ефективності застосування FPV-дронів на Горлівському напрямку. Він вказав також на професійність наших пілотів.

Заступник командира другого штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів про ситуацію довкола Бахмута, та наскільки гостро для українських підрозділів стоїть проблема застосування дронів-камікадзе з боку російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: