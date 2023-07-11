Вони мають здати іспит "у бойових умовах".

Російські загарбники перекинули своїх снайперів-новачків на навчання поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. За їхніми даними, мова йде про группу з 80 російських випускників снайперських курсів. Вони мають здати іспити "в бойових умовах" поблизу українсько-російського кордону, зокрема - біля Сумської області.

"Таким чином російські вбивці планують проводити навчання вздовж меж Сумщини. Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", - додали у Центрі нацспротиву.

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Як відомо, Сумська область потерпає від російських атак з різних видів озброєння від початку повномасштабної війни. Також через цю область намагалися зайти російські диверсійно-розвідувальні групи.

Вчора у Сумській обласній військовій адміністрації оголосили про евакуацію цивільних з п'ятикілометрової прикордонної зони. Це пов'язано зі збільшенням інтенсивності російських обстрілів.

Нагадаємо, що на початку липня Росія атакувала Суми іранськими дронами типу "Шахед". Загарбники поцілили по житлових будинках та будівлі СБУ. Тієї доби у місті та області внаслідок російських атак загинули п'ятеро людей, ще 20 постраждали.

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