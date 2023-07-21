Мова йде про 24 окрему гвардійську бригаду спеціального значення.

Російські загарбники перекинули у Брянську область новий загін диверсантів, які мають виконувати завдання на території України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. За їхніми даними, до міста Стародуб вже прибув загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити. Ці військовослужбовці замінять 22-гу окрему бригада спецпризначення.

Відзначається, що перед ними поставлені задачі з проведення диверсійних дій на українській території. Також окупанти мають протидіяти брянським партизанам.

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Російські ДРГ: останні новини

Сьогодні командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що у Сумську та Чернігівську області безуспішно намагалися зайти російські диверсійно-розвідувальні групи.

На початку липня російські диверсанти намагалися перетнути кордон України на Сіверському та Слобожанському напрямках.

Наприкінці травня ДРГ окупантів також спробувала зайти на територію України в районі населеного пункту Зелене у Харківській області.

На початку весни українські військовослужбовці знищили диверсійно-розвідувальну групу, які хотіла перетнути Дніпро на човнах.

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