Окупанти на трьох моторних човнах були помічені в районі Великого Потьомкінського острова.

На Херсонщині українські бійці знищили ворожу ДРГ, яка на трьох моторних човнах намагалася перетнути Дніпро в районі плавен. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У районі Великого Потьомкінського острова за відомим всьому світу курсом направлено три переоблаштованих окупантами цивільних моторних човни, разом з ДРГ – 18 рашистів демілітарізовано", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили три російські зенітно-ракетні комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на Лівобережжі, два спостережні пости та склад з боєприпасами.

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Ситуація на Херсонщині

Російський агресор систематично обстрілює звільнені території на правому березі Дніпра. Напередодні в результаті удару по житловому будинку загинули двоє дітей і жінка.

Нещодавно на Херсонщині почалася реконструкція зруйнованого залізобетонного мосту на трасі М – 14 Одеса – Мелітополь-Новоазовськ. Це перше капітальне відновлення транспортної інфраструктури в регіоні.

Одночасно на окупованому лівому березі ворог влаштовує репресії проти населення. Як повідомили в Генштабі, окупанти вивезли "на фільтрацію" 200 жителів одного з сіл, які відмовилися передавати свої земельні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації.

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