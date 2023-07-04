Їм добре "насипали" Сили оборони, і вони з втратами відступили.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник минулої доби ворог здійснив невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України .

При цьому зазначає, що ворог зазнав втрат та відступив.

В повідомленні сказано, що ворог для прикриття відходу свої ДРГ застосував ствольну та реактивну артилерію.

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В Генштабі зазначають, що протягом поточної доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

ДРГ у Сумській області - що відбувається на прикордонні

Сьогодні, 4 липня, оперативне командування "Північ" поінформувало, що російські окупанти здійснили спробу проникнення на територію Сумської області.

Оскільки Генштаб не уточнює, на якій саме ділянці держкордону намагалися проникнути ДРГ, то, ймовірно, йдеться саме про Сумську область.

За інформацією командування "Північ", вчора стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави.

Триває розслідування обставин трагедії. У командуванні вчергове закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога.

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