Міноборони РФ розмістило у соціальних мережах картинку із сміхотворним закликлом, а відповідь користувачів була миттєвою.

Міноборони РФ опублікувало черговий пропагандистський допис і попросило "ніколи не злити російській воєнний корабель". Українці відреагували на це дуже швидко. Користувачі нагадали, куди треба йти російському кораблю.

На сторінках Міноборони РФ під картинкою із проханням "не злити корабель" щохвилини з'являються нові реакції від користувачів з усього світу.

Так, пропагандистський допис активно коментують не тільки українці. Під картинкою вже багато жартів та "побажань" не тільки російською чи українською мовами, а й німецькою та англійською.

У коментарях пишуть:

"Тому що він розсердиться, пукне і потоне!!!",

"А ніхто його і не злить, ми просто все його гуртом посилаємо туди, де йому і місце, разом з путінкою і його друзями",

"Невже від курсу відхилилися? Нічого, виправимо! Опинитеся прямо в одному котлі з Гітлером! Споріднені душі навіть в пеклі повинні бути разом. Не хвилюйтеся, все влаштуємо!",

"Всі кораблі круті, коли гатять по мирному населенню!!! Вся Расія знаходиться там же де і ваш тр****й корабель, на дні! Ви дно! Були дном і залишитеся дном на 7 поколінь вперед",

"Слава Україні, російське військове корито, йди на дно!"

"Весла в руки і на **й!",

"Людство розділилося на людей і росіян. Слава Україні!".

"Русский корабль, иди нах*й": звідки з'явилася фраза

24 лютого влада повідомила, що російські війська захопили український острів Зміїний в Чорному морі, в результаті чого загинуло 13 прикордонників. До острова підійшло два російських військових кораблі, крейсер "Москва" та патрульний корвет "Василий Быков", та запропонували бійцям Ізмаїльского прикордонного загону, що були розміщені на острові, здатися. Вони відмовилися.

Згідно з записом радіодіалогу між ними, українські прикордонники отримали повідомлення: "Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Как поняли, прием?".

Українці відповіли: "Русский корабль, иди нах*й".

28 лютого стало відомо, що військовослужбовці з острова Зміїний живі та перебувають у полоні.