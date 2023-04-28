Всього зафіксовано три "приходи".

28 квітня російська авіація вчергове завдала удару керованими авіабомбами по прикордонню Чернігівської області.

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі оперативного командування "Північ". Також вони опублікували відео з наслідками удару. "З 15:30 до 15:35 зафіксовано три "приходи", ймовірно КАБ випущені з двох літаків, по селу Костобобрів", - йдеться у повідомленні.

Водночас за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок російского авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, два з них охоплені пожежею. "Щодо потерпілих інформація уточнюється", - додали в ОК "Північ".

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Обстріл України 28 квітня

Як відомо, вночі Росія вкотре випустила по українським містам ракети та дрони. У ЗСУ відзвітували про збиття 21 із 23 крилатих ракет та двох безпілотників.

В Умані ракета зруйнувала багатоповерхівку. Там з ночі шукають під завалами людей. За останніми даними, окупанти вбили 21 людину, в тому числі трьох дітей. Ще 18 українців отримали поранення внаслідок цієї атаки.

Також росіяни вдарили по будинку у Дніпрі - відомо про загибель жінки та її дитини, також є постраждалі.

У Київській області уламки ракети влучили у багатоповерхівку, пошкодивши квартири на двох поверхах. Внаслідок цього постражадала дівчинка, її госпіталізували.

Російське Міністерство оборони після обстрілу України опублікувало картинку з написом "Точно в ціль!".

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