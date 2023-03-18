Також росіяни понад 20 разів відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти сьогодні завдали по території України п'ять ракетних і 12 авіаційних ударів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Чотири ракетних удари були по об’єктах цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

"Також ворог здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб.

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При цьому наголошується, що вірогідність ракетних ударів ворога по всій території України залишається високою.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, окупанти вкотре обстріляли Краматорськ і Костянтинівку. У Краматорську внаслідок обстрілу загинуло щонайменше двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення, у Костянтинівці - двоє жінок та четверо чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Тим часом у Генштабі повідомили, що українські захисники завдали чергових нищівних ударів по районах зосередження сил окупантів і збили ворожий БПЛА Shahed-136. Зокрема, протягом доби українська авіація здійснила шість авіанальотів.

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