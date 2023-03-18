Авіація Сил оборони України здійснила нові нальоти по місцях скупчення загарбників.

Українські захисники відзначилися новими нищівними ударами по районах зосередження сил окупантів й навіть збили ворожий БПЛА Shahed-136. Нагадаємо, що сьогодні у ЗСУ повідомили, що "пік" боїв за місто Бахмут (Донецька область) вже пройдено.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в Facebook. Там уточнили, що протягом доби українська авіація здійснила шість авіанальотів.

"Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження загарбників", - наголошується в повідомленні.

Також цієї доби українські захисники збили ворожий БПЛА Shahed-136, а підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.

Успіхи ЗСУ на фронті - останні заяви Генштабу

Нагадаємо, що станом на ранок 18 березня українські бійці, згідно з інформацією Генштабу, ліквідували близько 164,2 тис. російських загарбників, понад 3,5 тисячі танків, понад 6,8 тис. бойових броньованих машин, понад 2,5 тис. артсистем та велика кількість іншої техніки та озброєння противника.

Також цього ранку Генштаб уточнив, що за добу ворог завдав по території України 1 ракетний і 34 авіаційних ударів в той час, як ЗСУ вдалося "дати по зубах" ворожій армії під Лиманом і Куп'янськом (Донецька та Харківська області).

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