Про командування військами мови не йде.

Російського генерала Сергія Суровікіна призначили головою координаційного комітету "Співдружності Незалежних Держав" з питань противо-повітряної оборони.

Про це пише російське інформаційне агентство EADaily з посиланням на Раду міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав. "Колишній командувач Об'єднаним угрупуванням військ в зоні СВО Сергій Суровікін обраний головою координаційного комітету СНД з питань противо-повітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кандидатуру генерала "Армагеддону" проголосували всі представники Ради.

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За даними джерела проекту ВЧК-ОГПУ, у Суровікіна хочуть забрати всі активи, записані на дружину. Йдеться про мільярди.

"Незважаючи на те, що Суровікін помилуваний, Шойгу і ряд інших діячів наполягають, що його перебування в Москві і в РФ в цілому недоцільно і небезпечно. Йому, як і раніше генералу Попову, зараз придумують тривале відрядження (заслання) за межами РФ. Повернуть, якщо знадобиться для потреб АП РФ. Також готується процес розкуркулення", - йдеться в повідомленні.

Зникнення Суровікіна: що відомо

Нагадаємо, після заколоту ватажка російської приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина Суровікін перестав виходити на зв'язок.

ЗМІ повідомляли, що його могли затримати, окупанта підозрювали у причетності до "походу на Москву" - нібито він знав про плани "вагнерівців", проте не брав у них участі.

За даними російських журналістів, Суровікін перебував під домашнім арештом. 4 вересня в мережі опублікували його фото з дружиною, стверджувалося, що генерала відпустили. У мережі звернули увагу на те, що дані про Суровікіна зникли з сайту російського Міністерства оборони.

Через кілька днів у Державній Думі РФ заявили, що йому знайшли "непогану посаду в СНД".

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