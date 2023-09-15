Генерал "Армагеддон" приїхав разом з делегацією Міноборони Росії.

Російського генерала Сергія Суровікіна помітили в Алжирі. Перші знімки з ним опублікував близький до російської приватної компанії "Вагнер" канал "Grey Zone".

"Комерсант" пише, що Суровікін приїхав в Алжир у складі делегації Міністерства оборони Росії. Їх "джерела" заявили, що "керівництво країни надає великого значення в здійсненні зовнішньої політики східному напрямку".

"До Суровікіна зберігається довіра на найвищому рівні і не виключено, що поїздка генерала може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, яка буде мати відношення до роботи в східному напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Член комітету Держдуми РФ з оборони генерал Андрій Гурульов сказав SHOT, що "поки рано робити висновки, чи зможе він реалізувати себе в Африці на благо Батьківщини".

Доля Суровікіна після заколоту Пригожина

Після повстання "вагнерівців" Суровікін зник з публічного життя, повідомлялося, що перевіряється його можлива причетність до заколоту. Російські журналісти з'ясували, що Суровікін перебуватиме під домашнім арештом до прийняття рішення про його долю.

4 вересня в мережі з'явилася перша після зникнення фотографія Суровікіна. Тим часом його дані видалили з сайту Міноборони Росії.

У російській Держдумі повідомили, що генералу знайшли "непогану посаду в СНД", вже пізніше з'ясувалося, що його призначили головою координаційного комітету "СНД" з питань противо-повітряної оборони.

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