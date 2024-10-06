Вони слідкують за дотриманням норм міжнародного гуманітарного права.

У кожній українській бригаді, яка бере участь в операції на території Курської області, є військові юристи. Вони відповідають за те, щоб дії українських сил були законними.

Про це в коментарі Le Monde розповів командир 59 бригади з юридичних питань Олександр Цехоцький. Він каже, що завжди має при собі довідник Міноборони, де описані особливості застосування норм міжнародного гуманітарного права у ЗСУ:

"У моїй бригаді нас четверо, але в кожному батальйоні також є свої юристи. Якщо солдат порушить правила, то буде проведено розслідування і його судитимуть".

Журналісти зазначають, що опитувані ними люди не повідомляли про українські злочини на території Курщини. Один з військових розповів, що вони показували місцевим жителям відео з військовими злочинами, які російська загарбницька армія чинила в Україні.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко нагадав, що операція на Курщині перебуває під пильною увагою світу, а Україна тримає курс на вступ до Європейського союзу.

"Всі в адміністрації президента і Міністерстві оборони це усвідомлюють і постійно наполягають на необхідності дотримання Женевських конвенцій. Інакше це занадто ризиковано і зашкодить нашій репутації", - додав він.

Голова організації "Центр громадянських свобод" Олександра Матвійчук називає ситуацію на Курщині величезним викликом, оскільки українські солдати несуть відповідальність за цивільних росіян, які перебувають на контрольованих ЗСУ територіях. Через це Україна має гарантувати їм доступ до їжі, медичної допомоги та соціальних послуг.

ЗСУ в Курській області

На початку серпня українські сили прорвали російський кордон та пішли у наступ на російську територію. Вже згодом стало відомо про створення військової комендатури на контрольованій ЗСУ частині регіону.

В Москві заявляли, що внаслідок вторгення загинули щонайменше 12 людей, ще 201 отримали поранення. Тим часом управління Верховного комісара ООН з прав людини встановило імена чотирьох загиблих та трьох пораннених цивільних, однак це сталося за обставин, які "ще належить перевірити".

Україна запрошувала на контрольовану нею територію Курщини представників Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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