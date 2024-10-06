За словами президента, "будемо тиснути на Росію ще сильніше".

Українці довели, що можуть витискати війну на територію Росії, а за достатньої підтримки західних партнерів зможуть ще більше тиснути на ворога. Про це у зверненні до українців сказав президент Володимир Зеленський.

Він повідомив, що провів розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським:

"Потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. ... Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових".

Зеленський також зазначив, що Курська операція є дуже важливим етапом війни - тим, що "значно допомогло й надалі допомагає нашій державі".

"І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир", - підкреслив глава держави.

Курська операція - останні новини

У Генштабі розкрили свіжі успіхи ЗСУ в ході Курської операції. Зокрема, українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ виконають ще одне бойове завдання на Курщині. За словами військового експерта Романа Світана, операція в регіоні вже вплинула і далі впливатиме на всю лінію фронту.

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