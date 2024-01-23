В акваторії перебувають ракетоносії з 12-ма "Калібрами" на борту.

Нині кількість кораблів ЧФ РФ, які чергують у Чорному морі, знов змінилася, серед них – підводний човен з ракетами. Як повідомили у Силах оборони півдня України, наразі російське угруповання в акваторії Чорного моря зменшилось.

"Вороже корабельне угруповання, яке було розгорнуто у кількості 12 кораблів, зменшило присутність великих десантних кораблів на чотири одиниці. Залишилось - два. Кількість ракетоносіїв також зменшено до двох", - розповіли у ЗСУ.

Зокрема, зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває два ракетоносії - підводний човен та надводний корабель. Вони мають напоготові 12 ракет типу "Калібр".

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Йдеться, що рівень ракетної загрози з моря лишається стабільно високим. Населенню на сигнали тривоги потрібно реагувати оперативно.

Ситуація у Чорному морі - останні новини

У Чорному морі побільшало "Калібрів". Так, вранці 23 січня на бойовому чергуванні перебувало десять російських кораблів, серед яких - два надводні ракетоносії, споряджені 16 крилатими ракетами типу "Калібр". В Азовському морі патрулював один російський корабель. Згодом ситуація змінилася - у Чорному морі було зафіксовано вже три носії "Калібрів" ЧФ РФ. Рівень ракетної небезпеки оцінювався як дуже високий.

Йшлося, що на тлі шторму, який почав вщухати, загарбники вивели на чергування підводний ракетоносій. Загальний залп ракет типу "Калібр" сягнув двох десятків.

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