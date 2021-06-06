Після окупації Крим змушені були покинути усі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ.

Після окупації Криму Росія знищила на півострові незалежну журналістику, як професійну, так і громадянську. 9 громадянських журналістів Криму наразі незаконно утримуються в російських тюрмах.

Про це з нагоди Дня журналіста нагадали в МЗС України.

«З перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму. На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище.

В цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, заповнюючи вакуум незалежного та неупередженого висвітлення ситуації на окупованому півострові.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність, активісти зазнають переслідувань та потрапляють за грати», - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що наразі 9 громадянських журналістів, незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це - Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов.

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10 березня російські силовики затримали в Сімферополі журналіста “Крим Реалії” Владислава Єсипенка.

В інфографіці МЗС зазначається, що після окупації Крим змушені були покинути усі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ. Крім того, так звану «перереєстрацію» окупаційної влади пройшли лише 232 медіа, хоча на півострові їх нараховувалось три тисячі.

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Автор: Дмитро Захаров