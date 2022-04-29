Обстріл відбувся на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка".

Російський вертоліт обстріляв некерованими ракетами територію поблизу державного кордону у Сумській області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, обстріл вівся некерованими ракетами.

Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.

"Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України. Постраждалих немає", - додав Живицький.

Обстріли Сумської області

Як повідомляв УНІАН, раніше ворожі війська за добу двічі обстріляли Сумщину з території Росії. Фіксувались понад 50 "прильотів" за 30 хвилин.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли Сумщину з території РФ, випустивши понад 30 мін. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл.

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