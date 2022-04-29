Російський вертоліт обстріляв некерованими ракетами територію поблизу державного кордону у Сумській області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні після полудня на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" військовий вертоліт рашистів здійснив обстріл української території", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, обстріл вівся некерованими ракетами.
Як розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, прикордонники Сумського загону почули гул двигунів з боку російського кордону, після чого побачили пару Мі-8.
"Один з вертольотів здійснив кілька пусків некерованими авіаційними ракетами по території України. Постраждалих немає", - додав Живицький.
Обстріли Сумської області
Як повідомляв УНІАН, раніше ворожі війська за добу двічі обстріляли Сумщину з території Росії. Фіксувались понад 50 "прильотів" за 30 хвилин.
Сьогодні вранці окупанти обстріляли Сумщину з території РФ, випустивши понад 30 мін. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл.