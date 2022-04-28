Окупанти вели вогонь по території Есманської громади і селу Бачівськ.

Ворожі війська минулої доби двічі обстріляли Сумщину з території Росії. На території області фіксували понад 50 "прильотів" за 30 хвилин.

Про це пізно ввечері 27 квітня в Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Есманьська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів... Понад півсотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточняються", – йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі Живицький також оприлюднив відео, в якому розповів, що за останню добу це був уже другий обстріл території Сумщини з боку Росії.

"За останню добу в нас, на жаль, двічі відбулись обстріли території Сумської області з боку країни-агресора – Російської Федерації", – повідомив голова ОВА.

Він також повідомив, що ввечері 27 квітня окупанти також обстріляли село Бачівськ, підтвердженої інформації про поранених або загиблих людей поки немає. На думку Живицького, хаотичні обстріли з боку окупантів пов'язані з вибухами, які все частіше лунають на території РФ.

Довідка УНІАН. Есманьська громада розміщена на території Шосткинського району Сумської області, до її складу входять 30 населених пунктів. Адміністративний центр громади – смт Червоне.

Село Бачівськ із населенням близько 400 осіб розташоване поблизу автошляху міжнародного значення М02 "Кіпті – Глухів - Бачівськ". Однойменну назву має і пункт пропуску "Бачівськ" через державний кордон України на кордоні з Росією.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Сумщині запровадили додаткові обмеження. Вони діють у межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів.

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