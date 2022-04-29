Мінометний обстріл вівся з боку російського села Городище.

Ворожі війська сьогодні вранці обстріляли Сумщину з території РФ, випустивши понад 30 мін. Це чергова провокація, оскільки окупанти покинули Північ України на початку квітня.

Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні з 10-ї ранку ворог з території РФ знову гатив по Сумщині. Понад 30 мінометних мін прилетіли на нашу територію, випущені з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл", – розповів голова ОВА.

Він додав, що захисники України під час обстрілів не постраждали.

Росіяни не вперше обстрілюють мінами Сумщину

Так, 20 квітня наряди прикордонників вже фіксували, як росіяни з "Градів" обстріляли Сумщину зі своєї території. 26 та 27 квітня ворожі війська знову влаштували обстріли.

На думку Живицького, хаотичні обстріли з боку окупантів пов'язані з вибухами, які все частіше лунають на території РФ.

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