У двох районах області госпіталізовано трьох місцевих жителів.

У Богодухівському районі на Харківщині виявлено тіла двох жінок, які загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зауважив, що протягом минулої доби російські окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах, що розташовані біля лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.

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"За даними Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Богодухівському районі виявлені тіла двох жінок, які загинули внаслідок обстрілу 27 серпня", - повідомив голова ОВА.

Крім того, додав він, в Ізюмському районі з вибуховими пораненнями госпіталізована жінка, а в Чугуївському - госпіталізовані чоловік і жінка.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Російські окупанти намагалися йти в наступ в районі села Уди, але відступили з втратами", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 27 серпня вночі росіяни завдали ударів по Харкову. Тоді повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів по центру міста поранено жінку. Також внаслідок нічних обстрілів у центрі Харкова було зруйновано історичну будівлю та школу.

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