Дія мандату місії спостерігачів ОБСЄ закінчується наприкінці вересня.

Тимчасова повірена у справах США в ОБСЄ Кортні Остріан висловила жаль, що Російська Федерація відмовилась продовжити чинність мандату місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні у пунктах пропуску "Гукове" і "Донецьк".

Про це американський дипломат сказала сьогодні під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, стенограма якого розміщена на сайті місії США при ОБСЄ.

Наприкінці вересня закінчується чинний мандат місії спостерігачів ОБСЄ.

"Сполучені Штати дуже жалкують, що Російська Федерація заявила, що не приєднається до консенсусу з метою продовження мандату місії та (підтримки) фінансового механізму наприкінці вересня, незважаючи на чітке переконання держав-учасниць ОБСЄ у тому, що прикордонна спостережна місія відіграє важливу роль у зміцненні довіри і гарантуванні відкритості", - наголосила Остріан.

Читайте такожРезніков про Мінські домовленості: мертва історіяАмериканський дипломат зазначила, що на засіданнях Постійної ради ОБСЄ держави-учасниці висловили переконання, що спостережна місія ефективно та професійно виконувала свої обов’язки.

Остріан заявила, що, незважаючи на роботу спостерігачів лише у двох прикордонних пунктах пропуску, місія відіграє важливу роль у наданні неупередженої інформації про перетин окупованої частини українського-російського кордону на Донбасі.

"Я нагадаю цій Постійній раді, що Росія підписала Мінський протокол у 2014 році, який містить текст з гарантією "постійного моніторингу на українсько-російському державному кордоні і верифікацію з боку ОБСЄ". Нинішнє заперечення проти поновлення мандату прикордонної місії перебуває у довгому списку порушених обіцянок і є найновішою демонстрацією того, що підтримка позитивних відносин з сусідами не є пріоритетом для Росії", - наголосила Остріан.

ОБСЄ на Донбасі

Місія спостерігачів ОБСЄ працює у двох прикордонних пунктах "Гукове" і "Донецьк" з 29 липня 2014 року. З того часу чинність мандату місії постійно продовжували на чотири місяці.

У травні цього року РФ завадила продовженню мандата місії спостерігачів ОБСЄ на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об‘єктивних причин.

Також Росія постійно блокувала ухвалення рішення про розміщення спостерігачів ОБСЄ на усіх прикордонних пунктах пропуску вздовж ділянки українського-російського кордону на Донбасі.

Автор: Віталій Саєнко