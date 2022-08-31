РФ не може до кінця сформувати резерви і укомплектувати їх, тому кидає на фронт те, що вдалося зібрати.

Російська Федерація має проблеми з формуванням резервів і матеріальним забезпеченням нових підрозділів. Однак ситуація на фронті розвивається стрімко, і окупанти підтягують ті підкріплення, які вдалося зібрати.

Такою думкою поділився військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

У відповіді про вплив майбутніх похолодань на інтенсивність бойових дій аналітик заявив: "Поки що погодні умови будуть не сильно впливати на активність бойових дій. Ось коли почнуться нічні заморозки, ось тоді так. І коли почнеться період осінніх дощів, почнеться бездоріжжя. Тут темпи ведення бойових дій можуть бути знижені через холоди і саме бездоріжжя".

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Потім експерт розповів, що є ймовірність зростання інтенсивності битв в найближчий тиждень. Це пов'язано з відправкою третього армійського корпусу РФ на війну в Україну.

"Російська Федерація перетягує на нашу територію Третій армійський корпус, резервний, який вони там намагаються сформувати. Проблеми, мабуть, з комплектуванням дуже погані і з формуванням резервів, тому вони, не чекаючи повного формування корпусу, тягнуть його в Україну. І наскільки я розумію, вони тягнуть його не в одне місце, вони розривають його по частинах. Для нас це добре: немає концентрації зусиль", — додав Жданов.

Однак експерт попередив, що з резервами РФ доведеться рахуватися. Все ж вони оснащені бронетехнікою і танками, тому зможуть створити певний тиск. На думку Жданова, третій армійський корпус перекинуть на Донецький і Південнобузький напрямки. Але на другому виникнуть труднощі з переправленням техніки.

Нагадаємо, у четвер, 27 серпня, розслідувачі з Conflict Intelligence Team повідомили про перекидання Третього армійського корпусу в Україну або як мінімум його боєготової частини. За даними CIT, угруповання "відносно добре укомплектоване технікою, проте добровольці не відрізняються бойовим духом, дисципліною і прагненням оволодіти виданою їм новою технікою".

В Американському інституті вивчення війни вважають, що корпус перекинуть на Донецький та Херсонський напрямки для відновлення наступального потенціалу окупантів.

Радник ОПУ Олексій Арестович заявив, що угруповання суттєво не вплине на фронтову ситуацію. А військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив сумніви щодо укомплектованості підрозділу технікою.

В останніх зведеннях Генштабу ЗСУ згадується перегрупування підрозділів Третього армійського корпусу РФ на Запорізькому напрямку. Тобто певні резервні частини підрозділу вже перекинуто в Україну.

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