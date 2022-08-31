Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України.

Ворог перегруповується на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом на Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Любомирівка, Новомиколаївка, Лупареве, Червоний Яр Новогригорівка, Степове, Первомайське, Киселівка, Партизанське, Квітневе, Червона Долина, Кобзарці, Тернівка, Андріївка, Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Трудолюбівка, Добрянка, Потьомкине, Князівка та Тополине. Ударів авіації зазнали район Андріївки та урочище Плотницьке.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

У Генштаб також наголошують, що ворог зазнає значних втрат у живій силі.

Нагадаємо, Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивникам вдалося захопити низку населених пунктів на півдні та сході нашої держави.

Армія України дає гідну відсіч ворогам. На нашій землі вже ліквідували 47 550 окупантів.

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