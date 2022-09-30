На його думку, ці ракети закінчаться раніше, ніж Україна знайде можливості для захисту від них.

Росія використала більшу частину запасів балістичних ракет у війні проти України.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив військовий аналітик В'ячеслав Целуйко.

"Поки ми розуміємо, що ця проблема зберігатиметься. Тобто якщо питання баражуючих боєприпасів, тих самих іранських "шахедів", буде вирішене, у боротьбі з крилатими ракетами там зрозуміло, що робити, і ті засоби, які є, вони з тією чи тією ефективністю це питання вирішать, то боротьба з балістичними ракетами зараз для нас, ну скажемо так, може мати обмежений результат. І тут лише нам на допомогу приходить те, що у росіян, якщо ми говоримо про оперативно-тактичний рівень, цих систем достатньо обмежена кількість", - сказав він.

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За словами експерта, російські балістичні ракети закінчаться раніше, ніж Україна знайде можливості для захисту від них.

"Значна їхня частина вже була використана в перші 7 місяців війни. Тобто якщо виокремити саме балістичний компонент від крилатих ракет і баражуючих боєприпасів, то їх у росіян залишилося не так вже й багато. І тут я можу сказати, що скоріше вони закінчаться, поки ми ще будемо шукати якісь розв'язання цієї проблеми", - підсумував Целуйко.

Ракетна атака Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

Наразі протиповітряна оборона України здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО наразі неможливо.

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