Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно - надвечір російські окупанти з повітря атакували Синельниківський район.

Про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

За його словами, минулося без жертв, проте є суттєві руйнування об'єктів інфраструктури.

"Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині. Вчора наші військові надали інформацію щодо взяття контролю над селами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. Нині, за даними Оперативного командування "Південь", також визволено Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір‘я. З кожним днем відстань між ворожими військами і кордонами нашої області зі сторони Криворізького та Нікопольського районів збільшується", - нагадав чиновник і додав, що загалом ситуація в країні контрольована українськими захисниками.

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