Російські військові зосередили всі свої доступні ресурси на цьому напрямку, але отримали лише скромні досягнення.

Російські війська все ще можуть захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, українська оборона залишається міцною на цьому ключовому напрямку.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 4 червня.

Українські війська успішно стримують російські спроби оточити українські позиції в Луганській області, а також лобові атаки Росії в Сєвєродонецьку шляхом виважених і ефективних місцевих контратак.

В ISW підкреслюють, що український уряд і військові говорять про битву під Сєвєродонецьком дедалі впевненіше та, імовірно, успішно перешкоджають російським військам у важкій битві за місто.

"Хоча російські війська все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а українські сили, імовірно, більш виснажені, ніж свідчать заяви Гайдая, українська оборона залишається сильною на цьому ключовому театрі воєнних дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські військові зосередили всі свої доступні ресурси на цьому напрямку, але отримали лише скромні досягнення.

"Українські військові, навпаки, зберігають гнучкість та впевненість, щоб не тільки проводити локалізовані контратаки в інших місцях України (наприклад, на північ від Херсона), але й проводити ефективні контратаки у Сєвєродонецьку", - повідомляють в ISW.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Голова ВЦА міста Олександр Стрюк заявив, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

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