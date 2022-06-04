Російські війська вже провалили першочергові цілі, впевнений радник голови ОП.

Сили оборони України контратакують окупантів у Сєвєродонецьку, вже вдалося відбити кілька вулиць. Однак захоплення міста не змінить ситуацію на фронті.

Про це в інтерв'ю DW заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, окупанти не чекали контратак в Сєвєродонецьку. Українські воїни здійснили гарну операцію.

На запитання, чи стратегічно змінить ситуацію на фронті можливе повне захоплення російськими військами Сєверодонецька, Арестович відповів:

"Ні. Стратегічно не змінить, стратегічно росіяни програли щодо своїх першочергових планів. Лисичанськ - місто, яке знаходиться вище Сєвєродонецька і брати його "в лоб" - задоволення нижче середнього. Навіть якщо ми уявимо неможливе і вони захоплять всю агломерацію (Сєвєродонецьк-Лисичанськ - УНІАН) і що? Тобто все, що вони нагромадили, всі сили - вони витратили там і треба десь брати нові сили на наступні наступи, а я, чесно кажучи, не бачу, де взяти ці сили".

Як повідомляв УНІАН, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупаційні війська захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%.

Згодом стало відомо, що військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

Вас також можуть зацікавити новини: