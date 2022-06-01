Лисичанськ перебуває у вигіднішій позиції, оскільки розташований на височині.

Російські окупанти контролюють вже 70% Сєвєродонецька, частина українських військ відійшла на вигідніші позиції.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На сьогодні дійсно 70% контролюють росіяни, але місто повністю ще не зайняли", – сказав глава ОВА.

Він повідомив, що частина українських військ відійшла на більш вигідні та заздалегідь підготовлені позиції, ще частина – продовжує вести бої всередині міста.

За словами Гайдая, Лисичанськ перебуває у вигіднішій позиції, оскільки розташований на височині. Місто повністю під контролем ЗСУ, однак, як і вся територія Луганської області, зазнає обстрілів з боку окупантів. Глава ОВА зазначив, що росіяни б'ють по населеному пункту великокаліберною артилерією, реактивними системами залпового вогню, а також залучають авіацію.

"Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами. Евакуація призупинена, гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити)", - додав Гайдай.

Раніше окупанти вдарили по хімзаводу міста, в результаті один зі снарядів потрапив у цистерну з азотною кислотою. На місці удару утворився темний стовп з хімікатів.

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