Російські військові нарвалися на протитанкову міну, дізналися журналісти.

У Климовському районі Брянської області РФ (знаходиться недалеко від українського кордону) троє російських військових-контрактників підірвалися на міні й "мінусувалися".

Вибуховий інцидент в Росії стався вночі 19 липня, повідомляє російський Telegram-канал Astra, посилаючись на відомості своїх джерел. За його даними, контрактники нарвалися на протитанкову міну "ТМ-62".

"...підірвалися військовослужбовці за контрактом Олександр Дорісевич, Михайло Дерев'янко та Віктор Гусаров. Всі троє загинули на місці", - наголошується на каналі.

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Після того, як російські окупанти рано вранці 24 лютого здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, в Брянській області не раз були НП.

Зокрема, 9 липня росЗМІ писали, що у селищі Битош пролунали кілька вибухів, а в селі Дятьково було пошкоджено дах будівлі. Місцевий губернатор Олександр Богомаз стверджував, що протиповітряній обороні вдалося збити дві ракети. Крім того, з'явилася інформація, що таки є "приліт" по пилорамі.

Довідка УНІАН. Росія під час повномасштабної війни в Україні втратила величезну кількість особового складу. За відомостями Генштабу Збройних сил України, втрати російської армії в Україні становлять 240 010 загарбників.

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