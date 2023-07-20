Загальні втрати російської армії станом на ранок 20 липня перетнули позначку в 240 тисяч осіб.

Українські військові за минулу добу, 19 липня, ліквідували ще 530 російських загарбників. Також було знищено понад сотню одиниць різної військової техніки ворога.

Таким чином, загальні втрати серед особового складу російської армії станом на ранок 20 липня досягли 240 тисяч 10 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, захисники України за час повномасштабного вторгнення вже знищили:

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4129 ворожих танків (+6 за минулу добу);

8065 бойових броньованих машин (+6);

4592 артилерійських системи (+19);

692 реактивних системи залпового вогню (+3);

433 засоби протиповітряної оборони (+3);

7134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+29);

685 одиниць спеціальної техніки (+2).

Окрім цього, минулої доби було знищено 33 російських беспілотника оперативно-тактичного рівня (загалом - 3918). До своїх цілей не долетіли 14 крилатих ракет (усього збито 1293).

Також з 24 лютого 2022 року й до сьогодні росіяни втратили 18 кораблів і катерів, 310 гелікоптерів і 315 літаків.

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Як повідомляв УНІАН, минулої доби українська військова авіація завдала сім ударів по районах зосередження живої сили російських загарбників. Своєю чергою, артилеристи й ракетні війська ЗСУ уразили склад боєприпасів росіян, чотири райони зосередження озброєння, живої сили та військової техніки. Також уражено 11 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Окрім цього у Генштабі розповіли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на п'яти напрямках фронту, де упродовж минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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