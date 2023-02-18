У Держдепі назвали рішення Путіна вторгнутись в Україну стратегічною помилкою.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що Російська Федерація втратила 200 тис. військових у війні з Україною.

На його думку, тактика Росії дедалі більше заганяє Кремль у кризу.

"Курс, який обрав Путін, це курс на стратегічну поразку. Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти. За публічними оцінками, Росія втратила близько 200 тис. військових в Україні. Менше ніж за рік, лише подумайте про це", - сказав Блінкен.

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Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії попередньо складають близько 142 тис. 270 осіб особового складу. Попри значні втрати на лінії фронту, продовжують спроби наступу на п'яти напрямках.

За словами експерта Романа Світана, ЗСУ знищують у 2-3 рази більше військової техніки Росії чим окупанти на заводах встигають відновлювати. Він зазначив також, що Росія втратила на війні в Україні майже чверть своїх літаків.

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