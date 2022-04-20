Гайдай закликав мирних жителів покинути східний регіон України, оскільки бойові дії загострюються.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що 80% території Луганської області перебуває під контролем Росії.

"Росія, безумовно, не збирається зупинятися на досягнутому і рухатиметься далі", - повідомив він у коментарі CNN. Він додав, що російські окупанти сильно розосередилися.

"У нас тут дуже серйозна ситуація. Вся територія Луганщини обстріляється. Немає безпечного міста... Ми розуміємо, що Росія йде вперед і збирається знищити все на своєму шляху. Тож те, що ми робимо, — це намагатися евакуювати всіх якомога більше", - зауважив він.

Гайдай закликав мирних жителів покинути східний регіон України, оскільки бойові дії загострюються. За його словами, із 350 тисяч людей, які проживали на території Луганщини до війни, сьогодні залишилося близько 70 тисяч.

На питання про те, як він бачить закінчення війни, Гайдай сказав, що ймовірно припинення бойових дій через політичну угоду, але додав, що, на його думку, важко довіряти росіянам.

"Вони весь час брешуть, — сказав він. — Про це всі знають. Їм ніхто не вірить. Усі знають, що угода з Росією не вартує того паперу, на якій вона надрукована. Сьогодні Росія є ворогом усього світу, а не лише України. Їхні амбіції поширюються набагато далі України".

Раніше президент України Володимир Зеленський та Генштаб ЗСУ заявляли, що росіяни розпочали велику"битву за Донбас".

Міноборони України зазначало, що російські війська пішли у наступ на сході України, зокрема у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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