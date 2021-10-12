З-поміж імовірних причин – небажання росіянами обговорювати ситуацію з коронавірусом на окупованих територіях.

Російська сторона зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ щодо Донбасу.

Про це у Facebook повідомив представник української делегації Сергій Гармаш.

Він назвав дії Москви і підконтрольних їй бойовиків "цілеспрямованими" через спалах коронавірусу та закриття КПВВ.

"Ну й новини з гуманітарної робочої групи. Її роботу знову зірвала своєю появою терористка Майя Пирогова. Це не можна назвати інакше, як спрямований зрив Росією переговорів у гуманітарному треці на тлі закриття КПВВ на Донбасі і гуманітарної катастрофи, викликаною спровокованим Москвою спалахом смертності від COVID-19", – написав Гармаш.

Читайте такожОкупанти поранили українського військового на ДонбасіТакож Гармаш зауважив, що під час сьогоднішнього засідання підгрупи з політичних питань Україна безрезультатно намагалась отримати від РФ відповідь на питання щодо визначення терміну "Мінські угоди".

За його словами, українська делегація понад рік не може отримати від Кремля письмові пропозиції для розроблення Плану дій у повній відповідності з "Мінськом".

"А все тому, що у першому і головному мінському документі – протоколі від вересня 2014 року, є "двостороннє припинення вогню", але немає ОРДЛО. Тобто, двостороннє – значить між Україною та Росією. Москві дуже хочеться забути цей документ. Звідси весь цей цирк з відсутністю відповідей на, здавалося б, елементарні питання", – пояснив Гармаш.

Напередодні у мережі з’явилося відео з переповнених лікарень окупованого Донецька. На відзняті очевидцями кадри потрапили коридори місцевої лікарні з тілами померлих на підлозі.

Мешканців ОРДЛО вакцинували від коронавірусу не сертифікованим ВООЗ російським препаратом "Супутник-V", який, як стверджують у Москві, нібито захищає від інфікування та полегшує протікання недуги.

10 жовтня бойовики на території "ЛНР" запровадили нові правила пропуску через КПВВ біля Станиці Луганської. Рішення нібито прийняли для захисту пенсіонерів від коронавірусу.

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Автор: Яна Ставська