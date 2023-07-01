Противник вів наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя на Запоріжжі.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, упродовж доби там відбулось 22 бойових зіткнення. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Путникове, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку, як зазначається, протягом доби, противник проводив наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Невського і Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Роздолівка і Берестове Донецької області.

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Також в Генштабі поінформували, що на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Хромового. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька і Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Маркове, Іванівське, Олександро-Шультине та Озарянівка Донецької області.

"На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Бердичі, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі Мар’їнки. У той же час, ворог завдав авіаційного удару біля цього міста. Здійснив артилерійські обстріли близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви. Здійснив обстріли близько 15 населених пунктів. Зокрема, постраждали Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області", - мовиться у зведенні.

Крім того, мовиться, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Безуспішно намагався провести наступальні дії в районі Рівнополя, зазнав втрат. Завдав авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Сереж них Новодарівка, Левадне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Дудчани, Антонівка, Херсон, Степанівка, Дніпровське Херсонської області.

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За даними Генштабу, упродовж минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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