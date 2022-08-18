Росія вичерпала всі свої козирі, але жоден з них не спрацював.

У Росії пропаганда Кремля поступово почне готувати громадян до поразки в Україні і повернення окупованого Крим.

Про це 18 серпня в ефірі "FreeДом" заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Росія тепер буде поступово готувати своє суспільство, тому що в РФ править пропаганда, навіть не Путін, до того, що в Криму диверсанти. Вони будуть робити це поступово і заздалегідь", - зазначає Жданов.

За його словами, Росії більше нічим лякати Україну і світ, тому залишається тільки готувати своє суспільство до поразки.

"Росія вже використовувала всі козирі. Навіть ядерний шантаж не тільки нас, а й світової спільноти, все одно, він не діє. Ну чим вони ще нас можуть налякати? Ракетним ударом- ні, ми не боїмося, ми знаємо, що це і знаємо, як з ним боротися. Електростанція (ЗАЕС - УНІАН) – вони отримали абсолютно зворотну реакцію - понад 40 країн, плюс країни ЄС поклали всю відповідальність на Росію. А по-друге, ніхто не злякався - всі вимагають демілітаризацій території станції", - пояснив експерт.

Як раніше повідомлялося, після недавніх ударів по своїх військових об'єктах в окупованому Криму російське керівництво втрачає впевненість у безпеці півострова.

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