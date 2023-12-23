Росіяни намагаються оточити Авдіївський коксохімічний завод, проте він знаходиться під контролем ЗСУ.

Російські загарбники продовжують атаки на Авдіївському напрямку, попри дощову погоду, і часом вдаються до нестандартних прийомів. Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю 47 ОМБР Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Тривають важкі бої, попри те, що пішли дощі і цілу ніч була злива, все одно ворог не припиняє атакувати. Застосовує доволі нестандартні подекуди прийоми – наприклад, нещодавно вони атакували з піхотою на БМП-3, як спочатку здавалося, а потім виявилося, що на броні сидять манекени спеціально щоб відволікти наші вогневі засоби, а сам піхотний підрозділ ворога намагався зайти з іншого флангу, але був вчасно виявлений і знищений", - сказав він.

За його словами, триває протистояння в непростих умовах, адже наші бійці також виснажуються, перш за все, психологічно, і зараз через погоду військові почали більше хворіти .

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"Але все одно ворог не просувається. І ось ці чутки, які нещодавно розповсюджували різні пабліки, російські і проросійські Телеграм-канали про те, що, мовляв, Степове вже їхнє, це абсолютна брехня – Степове залишається під контролем української армії", – наголосив Лазуткін.

Щодо живої сили росіян начальник служби зв’язків з громадськістю 47 ОМБР зазначив, що, на жаль, з живим резервом у них ситуація не найгірша – є інформація про те, що підтягується поповнення.

"Але збільшується і кількість неживого також ресурсу, який зараз лежить в полях між залізницею та Степовим, а також поблизу стін Авдіївського коксохімічного заводу", - сказав він.

Що стосується Авдіївського коксохімічного заводу, Лазуткін зазначив, що він знаходиться під контролем ЗСУ. За його словами, росіяни не заходять на завод – там знаходяться наші військові, і біля огорожі "життєвий шлях російських окупантів завершується". Проте дійсно росіяни намагаються облаштувати позиції на підступах.

"Якщо вони виявляються, то наші FPV-дрони або артилерія відпрацьовують, також вони подекуди піднімаються на терикон, але не залишаються там надовго. Тобто вони не припиняють спроб тактично його оточити, але наразі Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем Сил оборони і перебуватиме надалі, тому що там міцні бетонні перекриття і зосереджено достатньо сил і засобів, аби не пустити туди окупантів", - сказав Лазуткін.

Ситуація на Авдіївському напрямку – останні новини

За даними Генштабу, Сили оборони продовжують стримувати противника, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські війська за останню добу відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко нещодавно зазначив, що російські окупанти під Авдіївкою застосовують тактику бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) - навантажують вибухівкою транспортний засіб і направляють на позиції супротивника.

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