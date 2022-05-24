В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація залишається стабільно напружена

Військові армії Російської Федерації стирають з лиця землі українські населені пункти. У Миколаївській та Херсонській областях повністю знищено вже кілька сіл.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ситуація на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях - стабільно напружена", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що російські війська не намагаються поки що просунутися, але зміцнюють оборону та обстрілюють з артилерії по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

"Від кількох сіл на непідконтрольній Україні території, залишилися одні руїни", - вказали в командуванні.

Як раніше повідомляв УНІАН, спікер Запорізької ОВА Іван Ареф'єв розповів, що окупанти продовжують спроби організувати квазіреспубліки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Херсонської області. Також він зазначив, що противник вів артилерійські обстріли підрозділів наших військ по всій лінії зіткнення і повітряну розвідку із застосуванням БПЛА. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати мирну інфраструктуру Запорізької області.

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