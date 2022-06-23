За добу на півдні країни знищено 20 окупантів, а також ліквідовано самохідну гаубицю, зенітну установку, тягач, 4 одиниці автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

Протягом доби 22 червня ворог двічі атакував Одещину, обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у підсумках доби 22 червня щодо оперативної обстановки у зоні відповідальності.

Як зазначається, ситуація на Миколаївсько-Херсонському напрямку складна, але контрольована.

"Противник продовжує ведення бойових дій в контрбатарейній тактиці на рубежах оборони. Гелікоптером завдано удару по наших позиціях, але під нашим вогнем у відповідь Ка-52 хутко відступив", - зазначає командування.

Згідно з повідомленням, протягом доби ворог здійснив загалом три ракетних удари по південним регіонам.

Крім Одещини відбувся масований ракетний удар 7 ракетами типу "Онікс" по Миколаєву. Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та місткості із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано. За уточненими даними загинула одна та поранено дві цивільні особи.

Також триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному - зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

В цілому, за добу в ході виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань в операційній зоні знищено 20 окупантів, а також виведено із ладу безповоротно: самохідну гаубицю "Мста-С", 23 мм зенітну установку, тягач, 4 одиниці автомобільної техніки. Крім того, ліквідовано 2 ворожі склади боєприпасів на Херсонщині.

"Остаточні ворожі втрати дорозвідуються", - зазначено у повідомленні.

Також командування інформує, що корабельне угруповання ворожого флоту наразі складає 5 ракетних та 3 великих десантних кораблі.

"Посилення шторму змусило провести певну рокировку сил, але суті завдання і сили загрози це не міняє. Також підвищується вірогідність безконтрольного руху морських мін, зокрема, у напрямку узбережжя", - наголошують в ОК "Південь".

Як повідомляв УНІАН, 20 червня ворог випустив по півдню України 14 крилатих ракет. Внаслідок обстрілу загинув охоронець логістичного продуктового складу.

Надвечір 22 червня начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що українські військові збили ворожу ракету, запущену по Одеській області.

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