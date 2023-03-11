Отець Василь зазначив, що росіяни були безжальні до своїх бранців - били струмом та запихали цвяхи під нігті.

Настоятель Одеського Свято-Троїцького храму ПЦУ Василь Вирозуб потрапив у російський полон ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли з евакуаційною бригадою прямував на острів Зміїний за тілами нібито загиблих захисників України. Росіяни катували священнослужителя та ставили абсурдні питання.

Отець Василь у сюжеті ТСН розповів, на рятувальному судні "Сапфір" всього було троє священиків. Окупанти обіцяли дати коридор для гуманітарної місії, але замість цього захопили судно з екіпажем. Священик розповів, що полонених у тимчасово окупованому Криму жорстоко катували росіяни, а також ставили абсурдні питання.

"До останнього не вірили, що капелан і священик може не працювати з СБУ. Одне питання, друге, третє ... одне з питань: "Чи знаєш ти місце або володієш інформацією про місцезнаходження Бандери?",- розповів отець Василь.

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Крім того, він повідомив, що пізніше бранців перевезли в Білгородську область, де продовжували жорстоко катувати - українців били струмом, запихали цвяхи під нігті, а також тримали без їжі, води і сну.

Звільнення острова Зміїний - що відомо

24 лютого 2022 року армія РФ штурмувала острів. Українські прикордонники та військові опинилися в пастці. Росіяни вимагали, щоб українці здалися в полон, і погрожували смертю. Тоді один з українських захисників заявив "Руський військовий корабель, йди на***".

26 лютого 2022 року стало відомо, що українські військові здалися в полон, а російська армія захопила острів Зміїний.

Після тривалих атак зміїного українські військові змогли вибити загарбників з острова, а в липні 2022 року ЗСУ встановили прапор України на Зміїному.

Станом на листопад 2022 року з російського полону вдалося звільнити 30 захисників Зміїний. 25 грудня 2022 року додому повернулися ще троє бійців.

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