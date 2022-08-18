Окупанти відправляють на війну свій останній стратегічний резерв.

Військовий експерт та полковник Збройних сил України Владислав Селезньов повідомив, що рашисти кинуть у бій оперативний резерв стратегічного рівня армії РФ, так званий третій армійський корпус.

Селезньов дав коментар для "Еспресо".

"Що стосується сил та засобів РФ на території Курської та Білгородської областей, то у Курській області зараз дислоковано щонайменше три батальйонно-тактичних групи. Зрозуміло, що таким складом сил росіянам атакувати держкордон немає сенсу, тому що українські сили оборони знищать ці бойові порядки противника вщент. Щодо Білгородської області, то там залишаються рештки 114-ої мотострілецької дивізії, яка зараз розпорошена, тому що звідти висмикують певні підрозділи та спрямовують їх на найбільш критичні для ворога ділянки фронту", - розповів експерт.

Селезньов зауважив, що справи в окупантів йдуть кепсько і вони змушені готувати до відправки на фронт свій останній стратегічний резерв.

"А щодо оперативного резерву стратегічного рівня, так званого третього армійського корпусу, який навіть ще не завершив своє формування, то він має до 4 тисяч одиниць техніки та відповідний особовий склад, який нині вже отримав команду і найближчим часом почне переміщуватися. Але те, що росіяни кидають у бій фактично свій останній стратегічний резерв – це симптоматично. Не дуже вправно йдуть справи у ворога, а влучні удари українських HIMARS та далекобійної артилерії спрямовані на розм'якшення ворожих позицій, тобто нищення складів, арсеналів, зон збереження техніки та перебування особового складу. Це вдала метода, яка дозволяє нам досить серйозно послаблювати бойові позиції російських окупантів", - додав полковник.

Раніше експерт Олег Жданов зазначив, що населення РФ поступово готують до поразки за допомогою маніпуляцій пропаганди.

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