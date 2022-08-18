Проїзд важкої техніки ним неможливий.

Українська армія завдала нових ударів по мосту біля Новокаховської ГЕС, яким окупанти перекидають важку техніку.

Про це в Telegram повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Це не перший удар по мосту. Напередодні окупанти хвалилися, що його відремонтували.

Водночас проїзд важкої техніки ним неможливий, розповіла в ефірі українського телемарафону начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"За нашою інформацією, проїзд можливий хіба що легкового автотранспорту, яким вони (російські окупанти) і намагаються евакуювати собі найдорожче", - відповіла вона.

Гуменюк додала, що міст під вогневим контролем ЗСУ.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія як і раніше зосередилася на захопленні Донбасу. Після безуспішних наступів російські війська були змушені відійти на цілій низці напрямків.

Ворог відійшов у напрямку Миколаївка - Виїмка, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ перейшли до оборони.

Разом з тим окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вночі та вранці під удар противника потрапив Харків. Зараз кількість поранених в результаті ранкової атаки зросла до 18 осіб.

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