В місті досі залишається більше 2,5 тисяч мешканців, евакуація ускладнена постійними обстрілами.

Російські загарбницькі війська вже контролюють близько половини Попасної, а з 24 лютого вбито понад 100 мешканців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Від початку російського вторгнення у Попасній загинуло понад 100 людей. В місті досі залишається більше 2,5 тисяч мешканців", - завив Гайдай.

За його даними, зараз росіяни контролюють близько половини міста. "До цього району ми доступу не маємо. З окупованої частини Попасної росіяни "евакуюють", тобто депортують людей до Первомайська", - додав він.

"Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів. Вцілілі будинки у Попасній відсутні. Нині медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі", - наголосив він.

У цьому зв'язку евакуація ускладнена.

Раніше у розвідці повідомили, що окупанти отримали наказ вбити усіх військовополонених у Попасній.