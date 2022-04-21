Російські загарбницькі війська вже контролюють близько половини Попасної, а з 24 лютого вбито понад 100 мешканців.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Від початку російського вторгнення у Попасній загинуло понад 100 людей. В місті досі залишається більше 2,5 тисяч мешканців", - завив Гайдай.
За його даними, зараз росіяни контролюють близько половини міста. "До цього району ми доступу не маємо. З окупованої частини Попасної росіяни "евакуюють", тобто депортують людей до Первомайська", - додав він.
"Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів. Вцілілі будинки у Попасній відсутні. Нині медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі", - наголосив він.
У цьому зв'язку евакуація ускладнена.
Раніше у розвідці повідомили, що окупанти отримали наказ вбити усіх військовополонених у Попасній.