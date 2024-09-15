Українські сили на Курщині можуть вести партизанську війну оперативного рівня для підтримки загальної стратегії виснаження РФ, вважає експерт.

Курська операція українців триває, і російські загарбники намагаються витіснити наші війська зі звільненої території.

На західному краю зони, яку українські воїни захопили в серпні, росіяни захопили приблизно два кілометри території, пише CNN, посилаючись на слова українського офіцера, який брав участь в операції "Курськ".

Видання додало, що інформація воїна збігається з оцінкою, якою поділилися російські військові блогери. За словами офіцера, ворожі операції ускладнює поганий зв'язок.

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"Почавши раптові наступи через слабо захищений кордон, Україна може вести партизанську війну оперативного рівня для підтримки загальної стратегії виснаження", - поділився думкою експерт Роберт Роуз з Інституту сучасної війни у Вест-Пойнті.

У центрі уваги війна в Україні - важливі новини про ситуацію на Курщині

Українські воїни на початку серпня перетнули кордон РФ і почали звільняти населені пункти в Курській області. Станом на кінець місяця стало відомо про звільнення 100 населених пунктів.

У середині вересня з'явилася інформація, що захисники нашої країни прорвалися на новій ділянці в Курській області. Російські Z-пабліки влаштували через це істерику - вороги заговорили про те, що російським силам загрожує оперативне оточення.

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