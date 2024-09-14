Юрій Кобзар

Російські війська, що контратакують, потрапили під фланговий удар ЗСУ через кордон.

Російські Z-пабліки влаштували істерику через новий прорив ЗСУ в Курській області в тилу російських військ, які розпочали днями свій контрнаступ. Наразі, за даними російських пропагандистів, бої тривають у Глушковському районі, який місяць був у вогневому мішку через постійні удари по мостах через річку Сейм.

Так, за даними телеграм-каналу "Два майори", ЗСУ закріплюються в селі Веселе. Інші канали стверджують, що село вже під повним контролем української армії.

"Техніку ЗСУ тягнуть у н.п. Новий Шлях, висаджують десант і відбувають назад", - пише "Два майори".

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Близький до Міністерства оборони канал "Рибарь" стверджує, що бої за Веселе тривають уже понад добу. Населений пункт Новий Шлях, розташований на самому кордоні, використовується "як перевалочний пункт, де штурмові групи ЗСУ спішуються для подальшого вступу в бій під Веселим".

Пропагандист із каналу "Zаписки Vетерана" стверджує, що інтенсивність боїв тут можна порівняти "з боями початку вторгнення ЗСУ в Курську область".

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який грає в псевдо-опозиційність, стверджує, що місцями українські сили пересуваються цілими колонами. (Що вкрай сумнівно, оскільки ЗСУ таких помилок давно не допускають у зоні бойових дій).

"Частина машин висадила піхоту в Кульбакинській сільраді. У н. п. Медвеже було спішування піхоти ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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Власник найбільшого Z-каналу Юрій Подоляка вже прогнозує, що завтра ЗСУ просунуться ще далі, і частина російських військ опиниться в оперативному оточенні.

"Та лінія, де противник вранці тільки з'явився, ... тепер на ній він уже закріпився і завтра, однозначно, намагатиметься завдати нам свого вирішального удару. Думаю, на залізничну станцію Глушково, а якщо він при цьому одночасно зуміє створити ударне угруповання (а є така інформація, що він його створює) в районі Ольгівки і зуміє обрізати наші комунікації на південь від Коренєвого, то все наше атакувальне угруповання може опинитися в оперативному оточенні", - стверджує Подоляка.

Український підрозділ "Khorne Group", який пов'язують зі 116-ю Окремою мотострілецькою бригадою ЗСУ, заявив про "сюрприз" спеціально до Дня танкових військ України і натякнув на застосування німецької бронетехніки в Курській області.

"Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є тільки два виходи - залишити набагато більшу територію або потрапити в оточення. Це українська операція "Багратіон". Вибір за ними: ганьба або смерть. P.S. Нам особливо подобається бачити, як по Росії катаються твори похмурого тевтонського генія", - йдеться в повідомленні.

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Для довідки. Операція "Багратіон" - масштабна наступальна операція радянської армії влітку 1944 року, під час якої вдалося розбити великі сили нацистів і звільнити всю територію Білорусі, а також частково території України, Польщі та країн Балтії.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, бої в Курській області, які місяць тому українські військові називали відпусткою, зараз стали значно запеклішими, російський опір посилюється.

Також ми розповідали, що на Курському фронті росіяни дуже здивовані рішеннями ЗСУ і явно не встигають виконати наказ Путіна. Диктатор вимагав повернути йому всю територію регіону до жовтня.

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